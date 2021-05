Cagliari, Giulini ha deciso il futuro di Semplici

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha preso una decisione su Leonardo Semplici

Tommaso Giulini inizia a costruire il Cagliari del futuro. Come? Riconfermando come allenatore Leonardo Semplici, ormai incoronato Re delle imprese possibili. A riportare la notizia è La Nuova Sardegna che sottolinea come la conferma fosse già prevista nel contratto in caso di raggiungimento della salvezza.

Ora che il Presidente rossoblù ha dato il via libera, la decisione spetta soltanto al tecnico toscano: resterà nel Cagliari, squadra a cui è riuscito a dare in poco tempo un nuovo volto e una mentalità ritrovata o si farà tentare dalle offerte degli altri club. Una cosa è sicura: al momento la concentrazione è tutta sull’ultimo match in programma sabato alle 20:45 alla Sardegna Arena contro il Genoa di Ballardini. I rossoblù sono salvi ma una vittoria e una prestazione spettacolare come quella di domenica contro il Milan, potrebbe migliorare decisamente la sua posizione in classifica, una posizione che fino a qualche mese fa sembrava impossibile raggiungere.