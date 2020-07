Cagliari, Giulini: «Obiettivo 40 punti. Nainggolan resta? Dipende…»

Tommaso Giulini ha parlato al termine della sfida contro la Fiorentina: le dichiarazioni del presidente del Cagliari

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio conquistato contro la Fiorentina.

SALVEZZA – «Siamo arrivati a 40 punti, credo che sia giusto fare i complimenti alla squadra. Un traguardo centrato con grande anticipo e sacrifici, soprattutto dal punto di vista degli infortuni».

FIORENTINA – «La Fiorentina stasera ha potuto fare cambi importanti, noi andiamo avanti sempre con gli stessi e con 6-7 giocatori fuori. I ragazzi stanno dando tutto, l’ultima gara l’abbiamo giocata contro l’Atalanta che ti spreme, oltretutto in 10 uomini per 60′. Stasera abbiamo avuto buone occasioni come le ha avute la Fiorentina».

FUTURO – «Abbiamo 21 punti a disposizione, cercheremo di fare il più possibile. Regalo ai tifosi? Non devo farlo io: il primo è riaprire gli stadi, capisco che i contagi non diminuiscono ma è il momento di pensarci, Andare avanti sino ad agosto senza pubblico sarebbe drammatico, anche i dati televisivi stanno scendendo: rischiamo di far disinnamorare i tifosi. Mi piacerebbe averli in casa contro la Juventus all’ultima giornata».

NAINGGOLAN – «Molto dipenderà da quanto riusciremo a fare nelle prossime partite».