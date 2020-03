Cagliari, Giulini: «Rinvii a maggio folli, errore gravissimo della Lega»

Il commento di Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato dei rinvii delle gare di Serie A durante la presentazione di Zenga

Intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione di Walter Zenga, Tommaso Giulini ha commentato anche le vicende legate ai rinvii dei match di Serie A. Ecco le parole del numero uno del Cagliari.

«Certe cose non sono state gestite bene in questa emergenza Coronavirus, i rinvii a metà maggio erano folli e quel comunicato della Lega è stato un errore gravissimo. Domattina dovrebbero ufficializzare che noi non giocheremo questo weekend, tutto si sposta di una settimana e così anche il recupero col Verona. Le prime saranno a porte chiuse, spero che col Torino saranno aperte».