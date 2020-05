Cagliari, Giulini: «Servono modifiche al protocollo. Niente ritiri»

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato della ripresa degli allenamenti e del possibile ritorno in campo per la Serie A

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha ribadito ai microfoni di Cagliarinews24.com la posizione del club sardo in merito alla ripresa di allenamenti e campionato: «La Lega di Serie A ha recepito quelle che sono le indicazioni per la ripresa delle attività collettive e tutti i club hanno concordato di chiedere di apporre una serie di modifiche dettate dal buonsenso, come la possibilità di riprendere da subito gli allenamenti di gruppo, utilizzare un protocollo simile a quello tedesco qualora vi fosse la positività al virus di un giocatore ed infine non costringere le squadre a stare due o più settimane in ritiro dopo che si è stati per oltre due mesi in regime di isolamento domestico».

«Confidiamo che la Federazione si faccia portavoce con l’autorità governativa affinché si possa gestire una ripresa con regole rigide e che tutelino la salute di tutti, ma che al contempo permettano una reale ripresa delle attività con la volontà di terminare questa stagione sportiva entro fine luglio», ha concluso Giulini.