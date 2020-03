Cagliari, Giulini: «Stipendi? Ecco a quanto hanno rinunciato i giocatori»

Taglio stipendi Serie A, anche i giocatori del Cagliari vengono incontro a Giulini nel periodo di difficoltà dovuto all’emergenza Coronavirus

Ospite della trasmissione Videolinea, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha annunciato che i calciatori rossoblù hanno dato la loro disponibilità per una riduzione dello stipendio.

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA DI GIULINI

«Noto un grande senso di responsabilità. Tutti i tesserati hanno dato grande disponibilità, rinunciando ad una mensilità. Questo ci aiuta a coprire le perdite, esclusi i diritti televisivi perché speriamo di poter recuperare le partite. Senza diritti tv, non basterebbe una mensilità. Non so cosa la Juventus possa spostare nel prossimo bilancio. Noi in questo momento abbiamo la volontà dei tesserati di rinunciare alla mensilità. Molti ci hanno chiesto per primi come potevano aiutare il Cagliari».