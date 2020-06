Cagliari, i convocati di Zenga: out Nainggolan e Oliva

Cagliari, mister Walter Zenga ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani contro il Verona

Tutto pronto in casa Cagliari per l’esordio in campo dopo la pausa legata al coronavirus. Il tecnico dei sardi Walter Zenga, che domani farà il suo esordio in panchina, ha diramato la lista dei convocati per il match.

Portieri: Rafael, Cragno, Olsen.

Difensori: Mattiello, Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Pellegrini, Carboni, Walukiewicz.

Centrocampisti: Rog, Cigarini, Birsa, Nandez, Ionita, Lombardi, Ladinetti.

Attaccanti: Paloschi, Pereiro, Simeone.