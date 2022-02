Cagliari, i più presenti e incisivi nel girone di ritorno: la statistica

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Cagliari sta disputando un ottimo girone di ritorno: ecco la statistica sui più presenti e incisivi tra i rossoblù

Interessante analisi sulle pagine de L’Unione Sarda: quali rossoblù hanno giocato e inciso di più in queste prime gare del girone di ritorno?

I più utilizzati dal tecnico Walter Mazzarri non potevano che essere Alessio Cragno e capitan Joao Pedro che hanno totalizzato rispettivamente 497 e 491 minuti. Fondamentale la loro presenza in campo. A seguire i due grandi simboli della rinascita del Cagliari: Grassi (469′) e Bellanova (460′). Gaston Pereiro, da comparsa si è trasformato in un talismano portafortuna che il mister non vuole tenere lontano dal campo. Le sue grandi capacità e il suo essere determinante sono emerse soltanto in questo girone di ritorno: questo gli è comunque bastato per essere presente per un totale di 420′.

LEGGI L’ARTICOLO INTEGRALE SU CAGLIARI NEWS 24