Cagliari, il Fenerbahce supera tutti per Joao Pedro: c’è l’accordo

Calciomercato Cagliari: il Fenerbahce avrebbe superato tutti nella corsa a Joao Pedro trovando l’accordo definitivo

Il futuro di Joao Pedro sembra essersi delineato. Sarà in Turchia, ma non al Galatasaray come tutti avrebbero pensato. C’è infatti stato il blitz del Fenerbahce che si è inserito a sorpresa, scavalcando la concorrenza dei connazionali e del Torino.

La squadra turca e il Cagliari – secondo quanto riportato da Sky Sport – avrebbero trovato un accordo sulla base di 6.5 milioni più bonus e un contratto triennale per il giocatore. Nella giornata di venerdì sono attesi in Turchia gli agenti dell’attaccante per discutere in merito ai dettagli finali.

