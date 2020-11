Cagliari, il padre di Sottil: «In rossoblù è rinato»

Andrea Sottil ha parlato delle prestazioni al Cagliari del figlio Riccardo

Andrea Sottil, ex calciatore e padre di Riccardo, in una intervista a Lady Radio ha parlato del momento del figlio con la maglia del Cagliari.

LA RINASCITA AL CAGLIARI – «Ora finalmente vedo Riccardo per quello che è. È rinato. Gioca nel suo ruolo naturale, è arrivato il suo primo gol e si trova molto bene con Eusebio Di Francesco. Lo apprezza e io non posso che essere felice per lui».