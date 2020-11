Cagliari, in campo senza nazionali: tre rossoblù ai box

Il Cagliari torna in campo dopo il successo contro la Sampdoria senza i nazionali: ai box Faragò, Luvumbo e Pinna

Archiaviato il match contro la Sampdoria, che ha sancito il ritorno alla vittoria dopo lo stop di Bologna, il Cagliari ritorna ad Asseminello e riprende gli allenamenti. Di Francesco, costretto a lavorare senza i 12 giocatori impegnati con le rispettive nazionali, ha lavorato con gli effettivi rimanenti su tecnica, aerobica e tattica.

Dopo l’attivazione e un lavoro metabolico, il gruppo si è allenato con una serie di partitelle a tema per finire con una partitella a ranghi misti su campo ridotto. Luvumbo e Pinna hanno svolto un lavoro individuale, mentre Faragò non è sceso in campo per dedicarsi alle terapie.