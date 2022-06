In queste ore si sarebbe svolto un incontro tra il Cagliari e e l’entourage di Gianluca Lapadula: i dettagli

Ore calde per il calciomercato del Cagliari. La società rossoblù avrebbe tentato lo scatto per Gianluca Lapadula, tra gli obiettivi per l’attacco in vista del prossimo anno.

Nella giornata odierna, secondo tmw, si sarebbe tenuto un incontro tra l’agente dell’attaccante e il club sardo. Novità attese a breve.