Cagliari, infortunio Coman: si ferma l’attaccante rossoblù, le le condizioni in vista del Como

Le ultime sulle condizioni fisiche di Florinel Coman, calciatore del Cagliari, in vista del prossimo impegno dei rossoblù. I dettagli

Arrivano novità importanti sulle condizioni fisiche di Florinel Coman in vista di Como-Cagliari di Serie A. Di seguito il report del club rossoblù.

REPORT – «Al CRAI Sport Center di Assemini prosegue la preparazione alla gara contro il Como, match della 36ª giornata del campionato di Serie A in programma sabato 10 maggio allo stadio “Sinigaglia” (le info per il Settore Ospiti). La seduta è cominciata in palestra con un lavoro dedicato allo sviluppo della forza; poi il gruppo si è trasferito in campo per svolgere delle esercitazioni di attacco contro difesa, in superiorità ed inferiorità numerica. A chiudere la sessione una serie di partitelle giocate ad alta intensità. Terapie per Yerry Mina; lavori individuali per Florinel Coman, che deve smaltire un fastidio al tendine d’Achille del piede sinistro».