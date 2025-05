Cagliari, Infortunio Luvumbo: problema muscolare da valutare per l’attaccante del Cagliari! Le sue condizioni

Cagliari, Infortunio Luvumbo: ha riportato un problema muscolare durante la partita dell’Unipol Domus contro il Venezia

Il classe 2002 del Cagliari al 57′ minuto della gara di ieri ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema fisico. Zito Luvumbo ha riportato un problema muscolare che lo mette in forte dubbio per la sfida della 38a giornata di Serie A 24-25 contro il Napoli di Antonio Conte!

L’attaccante dei rossoblù ha riportato un problema muscolare durante la partita dell’Unipol Domus – poi vinta per 3-0 – contro il Venezia dell’ex Eusebio Di Francesco.

Durante i festeggiamenti per la salvezza l’angolano aveva un evidente fasciatura alla coscia sinistra. Nel momento in cui è stato costretto a richiamare l’attenzione dello staff medico, Luvumbo ha palesato il proprio dispiacere mettendosi le mani in testa e restando a terra lamentando del dolore. Le sue condizioni andranno rivalutate e qualcosa di preciso si saprà dopo la ripresa degli allenamenti di martedì pomeriggio. Staremo a vedere se il giovane calciatore africano riuscirà a recuperare in tempo per la partita contro i partenopei (ecco quando si giochera la sfida del Maradona)!