Cagliari, inizia la missione Genoa: da stasera parte il ritiro di squadra

Il Cagliari, questa sera, si ritroverà al Centro Sportivo di Assemini per dare il via al ritiro in vista del Genoa. La situazione

Unione e concentrazione. Questi i due elementi fondamentali che il Cagliari, come si legge su La Gazzetta dello Sport, dovrà ricercare in questi giorni di ritiro voluti dalla società in vista del match salvezza con il Genoa.

La lotta salvezza, in questo momento, è tutto tranne che immodificabile: ecco perché Walter Mazzarri, che stasera darà il via alla “clausura” al Centro Sportivo di Assemini, sta lavorando sulla costruzione di una squadra che possa essere determinante per abbandonare le sabbie mobili della retrocessione.

Ballottaggi in difesa, centrocampo e attacco.