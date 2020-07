Cagliari, Joao Pedro: «Finalmente il gol. Periodo strano»

Joao Pedro ha parlato al termine della partita contro il Sassuolo: le dichiarazioni dell’attaccante del Cagliari

Joao Pedro, attaccante del Cagliari, ha commentato la prestazione offerta dai rossoblù contro il Sassuolo.

«Finalmente, era un po’ che non trovavo il gol e che la squadra non segnava. Ci sta avere qualche difficoltà, a noi dispiace perché vogliamo segnare sempre e continuare a fare risultati, ma è un periodo molto strano per tutti. Dobbiamo fare vedere il carattere di oggi nonostante la situazione difficile, si gioca tanto, c’è caldo. Venivamo da un periodo negativo, poi dopo lo stop forzato stiamo cercando di fare il massimo».