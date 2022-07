Cagliari Joao Pedro, oggi è il giorno della firma con il Fenerbahce

Per Joao Pedro inizierà oggi l’avventura in Turchia, è attesa per oggi la firma dell’italo-brasiliano con il Fenerbahce

Per Joao Pedro inizierà l’avventura in Turchia, è attesa per oggi la firma dell’italo-brasiliano con il Fenerbahce e darà il suo addio al Cagliari.

L’agente è in Turchia da ieri per limare gli ultimi dettagli ma già in giornata potrebbe essere ratificato l’accordo. Lo riporta il Corriere dello Sport.