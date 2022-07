Cagliari, Joao Pedro ha scelto il Fenerbahce: affare in chiusura, sabato le firme

Calciomercato Cagliari: i rossoblù hanno chiuso la cessione di Joao Pedro al Fenerbahce. Decisiva la volontà dell’attaccante

Joao Pedro è pronto a lasciare l’Italia e la sua Cagliari per volare in Turchia dove dalla prossima stagione giocherà con indosso la maglia del Fenerbahce: trattativa conclusa grazie alla scelta dell’attaccante.

Come riporta Gianluca Di Marzio, il Cagliari e il Fenerbahce avevano già l’accordo per il costo del cartellino sulla base di 6.5 milioni di euro ed è stata decisiva la volontà del giocatore di unirsi al club turco. Il procuratore del giocatore è atteso a Istanbul dove sabato ci saranno le firme del contratto per il trasferimento a titolo definitivo.

