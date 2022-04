Cagliari Juve, i convocati di Mazzarri: Goldaniga non ce la fa

L’allenatore del Cagliari Mazzarri ha reso nota la lista dei convocati in vista della Juve

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha diramato la lista dei convocati in vista del match casalingo contro la Juventus. Goldaniga non ce la dopo l’infortunio patito ieri in allenamento.

Portieri: Aresti, Cragno, Radunovic.

Difensori: Altare, Bellanova, Lovato, Lykogiannis, Carboni, Obert, Zappa, Walukiewicz.

Centrocampisti: Dalbert, Deiola, Marin, Rog, Baselli.

Attaccanti: Joao Pedro, Pavoletti, Keita Baldé, Pereiro, Ceter.