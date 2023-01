Cagliari, la decisione sul futuro di Goldaniga

Il Cagliari ha preso una decisione sulla possibile cessione di Edoardo Goldaniga. Tutti i dettagli sul difensore

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de L’Unione Sarda, arrivano nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro del difensore centrale Edoardo Goldaniga. Il Cagliari avrebbe infatti deciso di non lasciar partire il giocatore per mancanza di offerte e su richiesta dello stesso Claudio Ranieri.

I rossoblù proveranno comunque a prendere un nuovo difensore centrale in queste ultime ore di calciomercato per tornare in Serie A. Il preferito resta Omar Colley della Sampdoria.