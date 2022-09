Cagliari, Liverani: «Tre punti importanti per il livello dell’avversario»

Fabio Liverani, tecnico del Cagliari, si gode la vittoria della squadra rossoblù in casa del Benevento: le dichiarazioni

Fabio Liverani è felice della partita giocata dai suoi ragazzi al “Ciro Vigorito” di Benevento. La squadra avversaria ha retto colpo su colpo ma alla fine è arrivata la seconda vittoria di fila del Cagliari. Queste le sue parole, riportate dal sito della società:

TRE PUNTI PESANTI – «Abbiamo fatto una partita importante, contro una squadra di livello e ciò che accresce il valore di questi tre punti. Il Benevento ha avuto le sue occasioni, noi pure, dopo il vantaggio stavamo cercando di comandare la partita e l’espulsione ha rimesso in discussione tutto. Purtroppo per una disattenzione, quella che ci ha lasciati in dieci uomini come avvenne a Ferrara, rischiavamo di complicarci la vita. Con i giovani può capitare, Obert ha fatto un’ottima gara sino a quel momento, la squadra ha concesso il giusto e interpretato bene la sfida, però bisogna crescere nel gestire certe situazioni per evitare di buttare all’aria quanto costruiamo e meritiamo».

