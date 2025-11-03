 Cagliari, quel giocatore sarà titolare nella sfida di questa sera contro i biancocelesti? Ecco cosa filtra e le possibili scelte di Pisacane
Cagliari, quel giocatore sarà titolare nella sfida di questa sera contro i biancocelesti? Ecco cosa filtra e le possibili scelte di Pisacane

Cagliari, le ultimissime verso la sfida contro la Lazio! Ecco le scelte di Pisacane: quel giocatore può partire titolare

L’attesa cresce per la sfida dell’Olimpico, in programma stasera alle 20:45, dove il Cagliari proverà a strappare punti preziosi contro la Lazio di Maurizio Sarri. Per i rossoblù, reduci dalla sconfitta interna con il Sassuolo, si tratta di un appuntamento cruciale in chiave salvezza.

La scelta di Pisacane Secondo Tuttosport, Fabio Pisacane starebbe pensando a un cambio importante in difesa: l’inserimento dal primo minuto di Sebastiano Luperto. Rimasto in panchina nell’ultima gara, il centrale potrebbe tornare titolare per dare maggiore solidità e fisicità al reparto arretrato.

Obiettivo: blindare la difesa La mossa avrebbe un chiaro significato tattico: alzare il muro contro l’attacco biancoceleste. L’esperienza e la stazza di Luperto potrebbero rivelarsi decisive per contenere giocatori di qualità come Guendouzi e Zaccagni, spesso determinanti nella manovra offensiva di Sarri.

Un segnale alla squadra Pisacane chiede compattezza e sacrificio: il Cagliari dovrà difendere con attenzione e ripartire con velocità. Tornare da Roma con un risultato positivo significherebbe non solo punti pesanti per la classifica, ma anche una spinta fondamentale per il morale del gruppo.

LEGGI ANCHE – Lazio Cagliari, ufficiale la lista dei convocati di Sarri per il posticipo di lunedì valido per la decima giornta di Serie A. L’elenco completo

