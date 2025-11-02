 Lazio Cagliari, ufficiale la lista dei convocati di Sarri!
Connect with us

Lazio News

Lazio Cagliari, ufficiale la lista dei convocati di Sarri per il posticipo di lunedì valido per la decima giornta di Serie A. L’elenco completo

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Maurizio Sarri

Lazio Cagliari, pubblicata ufficialmente la lista dei convocati di Sarri per il posticipo di lunedì valido per la decima giornta di Serie A. L’elenco completo

La Lazio ha diramato la lista dei convocati di Maurizio Sarri per la sfida di domani sera contro il Cagliari, valida per la decima giornata di Serie A (calcio d’inizio alle 20:45 allo stadio Olimpico). Dopo il pari esterno di Pisa, i biancocelesti cercano il riscatto davanti ai propri tifosi.

Torna tra i disponibili Elseid Hysaj, assente nel turno infrasettimanale per una tendinopatia al ginocchio destro. Restano invece indisponibili Nuno Tavares, Nicolò Rovella, Matías Castellanos e Matteo Cancellieri. Confermati i giovani Furlanetto, Belahyane e Provstgaard.

In avanti, Sarri sembra orientato a confermare il tridente Isaksen-Dia-Zaccagni, con Pedro e Noslin pronti a subentrare. A centrocampo ballottaggio aperto tra Vecino e Basic, mentre Lazzari insidia Pellegrini sulla fascia.

I convocati della Lazio per Lazio-Cagliari

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel; 

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli; 

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Vecino; 

Attaccanti: Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni

MAGGIORI INFORMAZIONI SU LAZIONEWS24

Related Topics:

Lazio News

Hernanes ripercorre la sua carriera in Italia: dalla Lazio all’Inter passando anche per la sua esperienza con la Juventus

Avatar di Francesco Spagnolo

Published

9 ore ago

on

2 Novembre 2025

By

hernanes
Continue Reading

Lazio News

Infortuni Lazio, brutte notizie per Sarri: nessun recupero prima della sosta. Quei due giocatori hanno messo nel mirino la partita contro il Lecce

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

12 ore ago

on

2 Novembre 2025

By

Sarri
Continue Reading