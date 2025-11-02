Lazio News
Lazio Cagliari, ufficiale la lista dei convocati di Sarri per il posticipo di lunedì valido per la decima giornta di Serie A. L’elenco completo
Lazio Cagliari, pubblicata ufficialmente la lista dei convocati di Sarri per il posticipo di lunedì valido per la decima giornta di Serie A. L’elenco completo
La Lazio ha diramato la lista dei convocati di Maurizio Sarri per la sfida di domani sera contro il Cagliari, valida per la decima giornata di Serie A (calcio d’inizio alle 20:45 allo stadio Olimpico). Dopo il pari esterno di Pisa, i biancocelesti cercano il riscatto davanti ai propri tifosi.
Torna tra i disponibili Elseid Hysaj, assente nel turno infrasettimanale per una tendinopatia al ginocchio destro. Restano invece indisponibili Nuno Tavares, Nicolò Rovella, Matías Castellanos e Matteo Cancellieri. Confermati i giovani Furlanetto, Belahyane e Provstgaard.
In avanti, Sarri sembra orientato a confermare il tridente Isaksen-Dia-Zaccagni, con Pedro e Noslin pronti a subentrare. A centrocampo ballottaggio aperto tra Vecino e Basic, mentre Lazzari insidia Pellegrini sulla fascia.
I convocati della Lazio per Lazio-Cagliari
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Vecino;
Attaccanti: Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni
MAGGIORI INFORMAZIONI SU LAZIONEWS24
Hernanes ripercorre la sua carriera in Italia: dalla Lazio all’Inter passando anche per la sua esperienza con la Juventus
Infortuni Lazio, brutte notizie per Sarri: nessun recupero prima della sosta. Quei due giocatori hanno messo nel mirino la partita contro il Lecce
Ultimissime
video
Spalletti Juventus, la prima volta in bianconero del tecnico: ecco tutti i retroscena che vi siete persi dallo stadio Zini – VIDEO di Andrea Bargione
Spalletti Juve, debutto vincente a Cremona: analisi e dettagli nascosti della prima notte bianconera allo Zini – VIDEO di Andrea...