Il terzino greco del Cagliari, Lykogiannis, lascerà i sardi a fine stagione a parametro zero. L’Udinese prova il colpo

Secondo quanto riportato da TuttoUdinese, l’Udinese sarebbe interessato al terzino del Cagliari Charalampos Lykogiannis.

L’esterno greco non rinnoverà il proprio accordo in scadenza con il club sardo e dunque potrà firmare a parametro zero.