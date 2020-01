Cagliari, Maran: «Contento che ci siamo ritrovati. La strada è ripida»

Cagliari, il tecnico Rolando Maran commenta il pareggio ottenuto contro l’Inter: «Siamo venuti con personalità, sono contento»

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio ottenuto in casa dell’Inter. Ecco le dichiarazioni del tecnico:

«Modulo? Era una scelta appropriata per affrontare l’Inter. Siamo venuti qui con grandissima personalità, avendo la supremazia del possesso palla. Questo deve far pensare. Obiettivi? iamo al sesto posto dopo oltre metà di campionato. Non vogliamo lasciare nulla di intentato, ma sappiamo che la strada è molto ripida. Sono contento di esserci ritrovati in questo momento difficile».