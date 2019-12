Cagliari, Maran: «Giornata non brillante, ma ci teniamo il risultato»

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, commenta il pareggio contro il Sassuolo ottenuto in rimonta dopo il 2-0 dei neroverdi

MARAN – «In una giornata non brillantissima da parte nostra e comunque riusciamo a portare un pareggio in casa. Abbiamo pagato le tre gare in sei giorno, però con un po’ di fatica abbiamo portato a casa un risultato. Non siamo mai riusciti ad andare in pressione con i tempi giusti nel primo tempo, poi con le forze fresche abbiamo cambiato l’inerzia. Sono contento per Ragatzu, è di Cagliari e lavora con grande partecipazione».