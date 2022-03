Cagliari, Mazzarri amaro: «Stiamo buttando quanto di buono fatto nel girone di ritorno»

L’allenatore del Cagliari Mazzarri ha commentato la sconfitta contro lo Spezia

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ai microfoni di DAZN ha espresso la sua amarezza dopo la sconfitta contro lo Spezia.

LA PARTITA – «È il caso di dire che non conta nulla il possesso palla, contano i fatti, contano i risultati. Loro hanno fatto due gol, noi no. Anche nel finale abbiamo arrembato, siamo finti con quattro attaccanti e siamo stati puniti. Siamo partiti benino, due nostri errori tecnici hanno caricato lo Spezia, ci siamo impauriti e da lì è arrivato il rigore. Forse la squadra sentiva troppo il momento, non ho altre spiegazioni al momento. Loro sono stati più bravi di noi».

CORNER – «Verificherò questa statistica. Anche al primo tempo hanno fatto dei corner pericolosi, addirittura senza saltare e hanno impegnato Cragno. Sono bravi a sfruttare queste situazioni. Dobbiamo ricompattarci e aspettare la prossima partita. Dobbiamo cominciare a provarci con tutte, abbiamo visto quando abbiamo fatto le cose al meglio, abbiamo vinto, pareggiato, abbiamo messo in difficoltà chiunque. Si deve riprendere velocemente quel cammino, le cose positive le stiamo gettando via, bisogna svegliarsi e darsi una mossa. Cambiare atteggiamento quando affrontiamo squadre come quelle di oggi».

