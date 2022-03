Cagliari, Mazzarri deve risolvere il problema Joao Pedro: a secco da quasi due mesi

Joao Pedro ha perso la via del gol. Ora l’allenatore del Cagliari Mazzarri deve trovare una soluzione

La partita fra il Cagliari di Walter Mazzarri e lo Spezia di Thiago Motta è fondamentale per l’esito della lotta alla salvezza. Paradossalmente per i sardi, la partita di questo weekend fra queste due compagini potrebbe essere più importante di quella disputata (e persa) contro la Lazio.

La parola spetterà al campo, i liguri e gli isolani si giocano una bella fetta di stagione allo stadio Alberto Picco. Il Corriere dello Sport mette in evidenza i problemi che dovrà fronteggiare l’allenatore di San Vincenzo. Fra questi c’è il capitano Joao Pedro. Il centravanti non trova la rete da quasi due mesi in campionato nonostante sia stato l’unico membro dell’organico rossoblù ad arrivare in doppia cifra.

