Cagliari, Mazzarri pensa già al Genoa: il dubbio del tecnico rossoblù

Due giorni di riposo per festeggiare al meglio la Pasqua e poi testa al Genoa. Mazzarri però ha un dubbio da sciogliere

Due giorni di riposo per festeggiare al meglio la Pasqua con le proprie famiglie e poi, martedì pomeriggio, il Cagliari si ritroverà al Centro Sportivo di Assemini per iniziare la settimana anti Genoa, altra partita fondamentale in chiave salvezza.

In vista della sfida al Ferraris, Walter Mazzarri dovrà affrontare l’incognita riguardante la difesa: chi prenderà il posto dello squalificato Lovato? Walukiewicz, come dichiarato dallo stesso tecnico in conferenza stampa, sta bene, Ceppitelli e Goldaniga ,riferisce L’Unione Sarda, sono vicini al recupero completo mentre sono da valutare le condizioni di Obert.