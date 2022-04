Cagliari, Mazzarri si salva dall’esonero: giovedì inizia il ritiro

Dopo la pesante sconfitta contro l’Udinese, si era vociferato dell’esonero di Mazzarri. Pericolo scampata, ma ora tutti in ritiro

Dopo l’umiliazione con l‘Udinese le voci di un possibile esonero di Walter Mazzarri, complici anche le foto che ritraevano Leonardo Semplici e il suo staff in aeroporto, si sono fatte sempre più fitte. Il Cagliari, tuttavia, come riferisce La Gazzetta dello Sport ha scelto la linea della continuità e della “serenità”: la lotta salvezza prosegue quindi con il tecnico di San Vincenzo in panchina che solo in caso di una nuova pesante sconfitta, stavolta con la Juventus potrebbe essere sollevato dal suo incarico.

Intanto, la società ha preso una decisione anche su un altro fronte: il ritiro a partire da giovedì è stato individuato come la migliore soluzione possibile per ricompattare una squadra che si è smarrita nelle sue difficoltà in vista del match di sabato contro i bianconeri.

