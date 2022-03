Cagliari, Nandez ancora ai box: il sogno di una big può svanire

Il centrocampista del Cagliari Nandez è ancora fermo ai box. Ora il sogno di una big può svanire

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si concentra ancora una volta sulla situazione Nahitan Nandez, ai box da fine gennaio per una botta al ginocchio che continua a tenerlo fuori dai giochi.

Al suo rientro in gruppo, El Leon troverà una squadra diversa, nell’atteggiamento e nel gioco. Dovrà farsi spazio in un gruppo che, nonostante la sua assenza, è riuscito a invertire radicalmente un trend negativo. Mazzarri, dal canto suo, dovrà gestire bene l’abbondanza al centrocampo, calibrare le forze e capire, date le nuove modulazione, in quale posizione il centrocampista potrebbe essere il vero asso nella manica per raggiungere l’obiettivo. Obiettivo a cui Nandez dovrà contribuire in maniera determinante per vedere rinnovato l’interesse dei suoi estimatori e per trovare così il tanto agognato posto in una big.

