Cagliari Napoli, scontri tra tifosi e polizia – VIDEO

Scontri tra tifosi del Cagliari e la polizia sotto al settore ospiti occupato dai tifosi del Napoli: i sostenitori rossoblù allontanati

Sotto al settore ospiti occupato dai tifosi del Napoli si è ritrovato un gruppo di sostenitori del Cagliari.

La polizia è subita intervenuta per disperdere i tifosi che avevano iniziato con il lancio di qualche fumogeno e oggetto in direzione del settore ospiti per riportare la calma all’esterno dello stadio.