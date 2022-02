Cagliari, Mazzarri: «Mi aspetto più attenzione dal Var in certi episodi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la partita contro il Napoli

Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni su DAZN a seguito della partita contro il Napoli. Le sue parole:

PRESTAZIONE – «Ogni partita è una storia a se. Oggi abbiamo fatto una grande gara, ma l’avevamo fatta anche con la Fiorentina. Abbiamo avuto 10 minuti di apprensione nel finale del primo tempo però poi abbiamo fatto tutto noi. Abbiamo creato 5-6 palle gol clamorose, episodi che andrebbero un po’ rivisti. Quando si svegliano tanti gol così davanti al portiere non posso dire niente ai miei giocatori. Meritiamo 5-6 punti in più, è partita male ma devo fare i complimenti alla squadra perché nel girone di ritorno stiamo facendo tanto».

EPISODIO ALTARE – «Mario Rui è un ragazzo molto esperto che gioca da tanti anni, l’arbitro è stato ingannato da quel movimento. Altare è un ragazzo giovane, ha capito, si è spostato e non l’ha toccata. Per me è un rigore clamoroso. L’arbitro ha fatto un’ottima partita ma il Var lo vede, mi aspetto un po’ più di attenzione. Partita comunque meritata. Vogliamo essere tutelati, noi lottiamo per la salvezza».

CAMBIAMENTI – «Prima arrivi in corsa, trovi una squadra già fatta, provi a dare la tua impronta, sembra che ti seguano, poi va in campo e non è così. Io ho dato le linee guida di quello che avrei voluto, la società ha provato a venirmi dietro e siamo soddisfatti che in pochissime gare abbiamo stravolto la squadra, abbiamo preso ragazzi che incarnano lo spirito dell’allenatore. Sono riuscito a convincerli e mi hanno seguito, si vede un calcio diversi con giocatori bravi, giovani come Altare che sta facendo un grande campionato. Bellanova, Obert e carboni. Facciamo vedere il calcio che prepariamo durante la settimana. Purtroppo ci mancano tanti punti, bastava averne due in più… purtroppo abbiamo sempre la cappa di questa classifica».