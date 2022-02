Cagliari, Giulini: «Vincere con il Napoli sarebbe stato il regalo più bello per i tifosi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita contro il Napoli. Le sue parole:

DISPIACERE – «La cosa che più ci dispiace è non aver regalato al nostro meraviglioso pubblico i tre punti che stasera meritavamo. In alcuni momenti della partita mi sono emozionato, ritornare con uno stadio pieno e con un supporto incondizionato per la squadra. Vincere con il Napoli sarebbe stato il regalo più bello».

FIDUCIA – «Questa partita viene dopo la Fiorentina in casa dove meritavamo di vincere. Dopo gli ultimi 10 minuti a Empoli dove la partita era finita sul nostro binario. Questo è il terzo pareggio dove possiamo un po’ recriminare, hanno fatto un tiro in porta in tutta la partita. Abbiamo fatto una grandissima gara, c’è un grande gruppo, siamo fiduciosi. Possiamo continuare a fare bene con la mentalità del girone di ritorno. L’emblema credo siano giocatori come Deiola e Altare che non mollano mai e rappresentano tutto il gruppo, la voglia di una squadra di raggiungere l’obiettivo».

CAMBIAMENTO – «C’è stato sicuramente un grande lavoro del mister, un cambio di mentalità della squadra, è una squadra operaia e che sa cosa deve fare in campo. Probabilmente prima c’era qualche soggetto non abbastanza coinvolto all’interno della nostra famiglia».