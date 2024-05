INFORTUNI Cagliari, si rivedono Mancosu e Viola: le ULTIME sulle loro condizioni

Le ultime sugli infortunati del Cagliari in vista del prossimo turno di Serie A. Tutti i dettagli in merito

Il Cagliari ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con un aggiornamento sulle condizioni di Mancosu e Viola.

IL REPORT – «I rossoblù sono scesi in campo al CRAI Sport Center di Assemini. Attivazione tecnica ad iniziare la seduta odierna, a seguire possesso palla ed una sessione di cross e conclusioni a rete. La squadra ha terminato l’allenamento in palestra con un circuito dedicato allo sviluppo della forza. Parzialmente in gruppo Marco Mancosu; personalizzato per Nicolas Viola».

