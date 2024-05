Infortuni Cagliari, le ULTIME in vista della sfida contro il Milan

Infortuni Cagliari, ecco le condizioni attuali dei giocatori che sono in forte dubbio per la gara in trasferta contro il Milan

In vista di Milan Cagliari, il match in programma per sabato 11 maggio alle 20:45, valevole per la 36^ giornata del campionato di Serie A, ecco la situazione attuale dei sardi in ottica infortuni.

Prosegue la preparazione alla gara di Milano, i rossoblù si sono allenati oggi al CRAI Sport Center (i biglietti per il Settore Ospiti). La sessione di lavoro è iniziata in palestra, dove la squadra ha svolto degli esercizi propriocettivi e, a seguire, un’attivazione in campo. Poi due gruppi: per i calciatori più impiegati in partita, sessione di lavoro aerobico defaticante; per gli altri esercitazioni dedicate al lavoro metabolico. Proseguono il personalizzato Marco Mancosu e Nicolas Viola.