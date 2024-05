Cagliari, un titolare SALTERÀ la sfida contro il Milan: brutte notizie per Ranieri

Nella battaglia tra Cagliari e Lecce, spunta un cartellino giallo che pesa come un macigno. Ecco chi salterà il Milan

Il Cagliari è pronto la prossima settimana a scendere in campo contro il Milan. Chi non sarà invece del match è sicuramente Tommaso Augello. L’ex Sampdoria è infatti stato ammonito da diffidato contro il Lecce.

Un giallo frutto del tempo perso nell’uscire al posto di Azzi in uno dei cambi di Ranieri. Matteo Marcenaro non ci sta e ammonisce per eccessiva perdita di tempo. Come detto, Augello era diffidato e dunque niente trasferta a San Siro per lui.