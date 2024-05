Convocati Cagliari, solo un’assenza per Ranieri nella sfida decisiva con il Sassuolo

I convocati del Cagliari in vista della decisiva sfida per la salvezza contro il Sassuolo: le scelte di Ranieri

Il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri ha reso nota a lista dei giocatori convocati per il match contro il Sassuolo, valevole per la 37a giornata del campionato di Serie A 23-24. Per l’occasione Claudio Ranieri potrà contare su quasi tutti i giocatori a disposizione, con la sola eccezione di Makoumbou. Di seguito l’elenco.

Portieri: Radunovic, Aresti, Scuffet.

Difensori: Dossena, Hatzidiakos, Wieteska, Mina, Zappa, Obert, Azzi, Di Pardo, Augello.

Centrocampisti: Mancosu, Nandez, Viola, Deiola, Prati, Sulemana, Gaetano.

Attaccanti: Lapadula, Oristanio, Pavoletti, Petagna, Kingstone, Shomurodov, Luvumbo.

