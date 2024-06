Borussia Dortmund, l’abbraccio di Mourinho con Terzic

Le immagini dell’abbraccio tra Jose Mourinho e Terzic, tecnico del Borussia Dortmund, dopo la sconfitta dei tedeschi in finale di Champions

Jose Mourinho protagonista anche quando non è in panchina: il tecnico portoghese ha rubato la scena nel momento del suo abbraccio con Terzic, tecnico del Borussia Dortmund.

Ultimate respect 👏



Jose Mourinho consoles Borussia Dortmund manager Edin Terzic after the Champions League final 🖤💛#UCLfinal pic.twitter.com/L7ZSUtluHI — Football on TNT Sports (@footballontnt) June 1, 2024

Un saluto per confortare il tecnico dei tedeschi, che ha avuto il merito di dominare il Real per oltre un’ora di gioco e che, per sua sfortuna, ha visto le chance di vittoria spegnersi sul palo di Fullkrug nel primo tempo.