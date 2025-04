Gasperini: «L'Atalanta non ha fatto una brutta partita. Cambio Ederson-Lookman? E' successo questo» - Calcio News 24

Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa dopo la gara contro la Lazio

PREOCCUPAZIONE GOAL – «Mi dispiace perché se non segni come è successo nelle ultime due gare attacchi attacchi poi non concretizzi niente. I ragazzi hanno fatto una buona prestazione, ma loro sono stati più concreti»

CRISI IN CASA – «Evidente che in situazioni pericolose non sono considerate come tale. La squadra ha giocato molto vicino all’area degli avversari. Chiaro che qualcosa si è inceppato nell’ultimo passaggio. Cose che abbiamo avuto a lungo come biglietto da visita»

PROBLEMA CAMBIO LOOKMAN-EDERSON – «Ho detto Ede e invece è stato interpretato come Ade, e quindi non c’è stata possibilità di rimediare »

RISULTATI – «I risultati che non abbiamo fatto oggi abbiamo possibilità di farlo nelle prossime. Queste tre sconfitte consecutive pesano, ma non è stato compromesso nulla. Sappiamo che vincendo 4 partite possiamo arrivare in Champions. Contro il Bologna serve la fiducia giusta. Davanti facciamo più fatica a far reparto. Abbiamo creato tante situazioni dove si scaturisce volte. Non contano quanti tiri fai, conta l’indice di pericolosità»

CAMBI – «E’ un grosso problema. Ogni squadra deve fare la differenza con i cambi. Gli attaccanti devono fare tante cose, e quindi il ritmo non è sempre costante. La Lazio si carica di giocatori offensivi e ha fatto goal. Zappacosta è andato vicino, i difensori idem»