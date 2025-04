Gasperini: «Prestazione di assoluto valore, è mancato solo il gol; che le mie parole sul rinnovo influiscano sul rendimento è una sciocchezza, sul cambio di Lookam è successo questo...»

Le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo la sconfitta subita dai bergamaschi in casa contro la Lazio

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dell’Atalanta contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

ANALISI – «Oggi i ragazzi hanno fatto una prestazione di assoluto valore, ma non supportata dai gol. Non era facile mettere sotto la Lazio, poi abbiamo fatto un patatrac in difesa come successo a Firenze. Dobbiamo raccontare una sconfitta, ma non nel modo con cui abbiamo affrontato la gara».

MATCH IN CASA – «È una lunga striscia di non vittorie che ci penalizza, ma dobbiamo avere una grande reazione perché quello che non abbiamo fatto in queste partite possiamo farlo nelle prossime e sono parecchie. A volte si può perdere quando succedono queste cose».

LOOKMAN E RETEGUI – «Cambio di Lookman? Doveva uscire Ederson, abbiamo sbagliato i numeri, probabilmente non era giornata. Non siamo riusciti a intervenire prima che Lookman uscisse. Retegui? Tutte le squadre hanno uomini in attacco che si utilizzano per approfittare di un po’ di freschezza. È una situazione che avviene spesso da quando ci sono i cinque cambi. È così per tutti, magari ce n’è uno su tre che gioca i novanta minuti. Sono entrati Maldini e De Ketelaere che sono titolari che fanno parte della rosa dell’Atalanta».

DICHIARAZIONI SUL RINNOVO – «Che le mie parole sul non rinnovo influiscano sul rendimento è una stupidata. Dopo quelle parole, abbiamo vinto 5-0 a Empoli. L’anno scorso ho firmato il contratto a metà agosto dopo la prima di campionato, non è un tentativo di cercare alibi».