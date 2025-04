Ghisolfi: «Ranieri è unico, non ce ne sono come lui; convincerlo a restare? Rispettiamo la sua scelta»

Le parole di Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, prima del calcio d’inizio della partita dei giallorossi contro la Juve

Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Roma Juve. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «É una partita importante per la classifica e per la nostra gente. Juve-Roma è sempre una sfida speciale, vogliamo giocare per i nostri tifosi. Hanno sofferto in stagione e non ci hanno mai lasciato, se possiamo vincere una sorta di ringraziamento».

RANIERI – «Quando facciamo una scelta, speriamo sempre che sarà buona. Il mister sta facendo un lavoro incredibile, ha un’intelligenza diversa e un gran rapporto con la città e con il club. Se possiamo trovare un altro allenatore con lo stesso rispetto per il club, sarebbe perfetto».

ESISTE UN ALTRO RANIERI – «Non esiste, lui è unico».

HANNO PROVATO A CONVINCERLO A RIMANERE – «Dobbiamo rispettare la sua scelta e la sua storia».