GOL CARVAJAL: si sblocca la finale di Champions League

Real Madrid in vantaggio: gol di Dani Carvajal e gli spagnoli, dopo 70′ di sofferenza, passano in vantaggio

CARVAJAL JR WHAT A GOAL! 🤯 pic.twitter.com/xp10qCizva — TC (@totalcristiano) June 1, 2024

Al 74′ calcio d’angolo per gli spagnoli: palla in mezzo di Kroos per Carvajal – come era successo all’inizio della ripresa – ma questa volta il suo colpo di testa finisce sul secondo palo dove Kobel non arriva.