Klaassen lascia l’Inter, il suo FUTURO è scritto: ecco le ULTIME sulla sua nuova destinazione

Klaassen lascia l’Inter, il suo FUTURO è scritto: ecco le ULTIME notizie riguardo la sua nuova destinazione

Il futuro di Klaasen sarà lontano dall’Inter. Come riportato da Fabrizio Romano l’avventura del centrocampista coi nerazzurri si è conclusa.

Il club della Pinetina ha deciso fino ad ora di non aprire nessuna trattativa per un suo acquisto a titolo definitivo. Il suo futuro, comunque, potrebbe essere lo stesso in Italia.