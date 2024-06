Calciomercato Lecce, l’ANNUNCIO del presidente DAMIANI su Brunori: l’ha detto sulla TRATTATIVA

Come raccontato dai recenti rumors di mercato il Lecce è alla caccia di una punta. Uno dei nomi che sono circolati in orbita del club pugliese è quello di Brunori. Proprio in merito al calciatore attualmente al Palermo è intervenuto recentemente il presidente Damiani, intervistato da ilovepalermocalcio.com.

L’ANNUNCIO SU BRUNORI – «Brunori? È un attaccante reduce da campionati importanti, come raccontato dai numeri che ha collezionato. Ho letto sui giornali di un nostro possibile interessamento nei suoi confronti. Posso dire che non c’è nulla di concreto, si tratta solo di una delle tante voci che si sentiranno in questo calciomercato»