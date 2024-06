Quindici volte Real Madrid! Gli spagnoli sono di nuovo campioni d’Europa: trionfo in Champions League

Il Real Madrid è ancora campione d’Europa: la squadra spagnola vince la sua quindicesima Champions League contro il Borussia Dortmund

La sofferenza e poi il trionfo arrivato nell’ultimo quarto di gioco: il Real Madrid vince la sua quindicesima Champions League. Una finale non facile per la squadra di Carlo Ancelotti, che dopo un primo tempo da dimenticare, con ben 0 tiri in porta e un palo a salvarlo dall’1-0 per il Borussia Dortmund, ribalta il risultato nel finale: al 73′ Carvajal e dieci minuti dopo Vinicius trovano i gol che valgono la vittoria per le Merengues.