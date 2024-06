I campionati europei lanciano l’allarme: la FIFA li vuole tutti a 18 squadre

Le leghe europee sono allarmate: la FIFA sta ragionando per ridurre tutti i campionati a 18 squadre e 34 partite

Il Sun lancia l’allarme in tutti i campionati europei: la FIFA è pronta ad una riforma dei campionati per ridurli a 18 squadre. Come riportato dal tabloid inglese questo fa crescere la tensione tra le leghe, i rappresentanti dei giocatori e l’organo di governo del calcio mondiale.

Una mossa per alleggerire i calendari sempre più intasati, ma che sta trovando l’opposizione di Premier League, Liga e Serie A, che sono preoccupate che questa manovra possa mettere in pericolo l’industria calcistica europea. Un problema che ovviamente non coinvolge Bundesliga e Ligue1, già con 18 squadre nel campionato.