Ranieri: «Il Cagliari è CARICO per affrontare il Sassuolo. Raggiungeremo la SALVEZZA grazie a...»

Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa di Claudio Ranieri in vista della sfida tra il suo Cagliari e il Sassuolo

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha voluto parlare così in vista della sfida salvezza contro il Sassuolo.

APPROCCIO – «Siamo carichi mentalmente e fisicamente. A Milano sono stati più bravi di noi, soprattutto nel secondo tempo. Detto questo stiamo bene».

SQUADRA – «Dico ai ragazzi che i nostri tfiosi devono essere orgogliosi di noi, ce l’hanno anche chiesto ieri .Ogni partita vogliamo fare la nostra migliore prestazione possibile a prescindere da vittoria o sconfitta».

SASSUOLO – «Mi aspetto una squadra con qualità che non è abituata ad essere in quella zona di classifica. Dobbiamo giocare una gara forte e vibrante».

SINGOLI – «I ragazzi stanno tutti bene tranne Makoumbou e Jankto che sono fuori fino alla fine. Ieri li ho fatti giocare tutti perchè li voglio tutti pronti».

SPINTA AL MAPEI – «Tifosi? Una vantaggio per noi sentire i nostri tifosi dato il loro stadio. Ci da ancora più fiducia di quella che abbiamo».

MANCOSU – «Tutti hanno possibilità di avere minutaggio, Mancosu non ha i novanta minuti. La partita mi dirà chi dovrò far giocare. Avete visto che per vincere all’andata ho usato tutti gli attaccanti di cui avevo bisogno».

LA GARA – «Mi auguro che si faccia una partita gagliarda e con voglia di portare a casa il risultato. Serve determinazione per vincere e per i nostri tifosi».

MODULI – «Potrebbero usare il modulo consueto del Sassuolo o quello di Ballardini. Il nostro? Io lo so ma voi e loro no (ride ndr)».

TIFOSI – «Abbiamo tutta l’isola dietro di noi ma non sappiamo se andiamo lì a festeggiare, andiamo lì a cercare di vincere e fare una gara gagliarda. Che Cagliari? Lo vedrete ma non voglio avvantaggiare l’avversario ora, non dico come gioco».

CONTEMPORANEITA’ – «Sbagliatissimo, le ultime tre giornate dovrebbero essere così. Almeno quelle per la lotta salvezza, così come stiamo facendo ora non è corretto. Non è giusto che una squadra vada in campo sapendo già di essere salva».

MINA – «Non l’avete visto? Ha fatto una corsetta, anche due (ride n.d.r.). Non sono preoccupato. Gli ho detto che è come le batterie dei telefonini, si scarica se lo uso troppo e quindi l’ho tenuto a riposo».

VIOLA – «Viola è un leader, averlo è importante. Sapete che quando posso lo metto dentro ed averlo mi da ancora più possibilità».

PAVOLETTI – «Pavoletti ha sempre questo problema al piede, se dovessi aver bisogno di lui – spero mai – ci sarà».