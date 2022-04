Cagliari, nessuna data per il rientro di Nandez. L’uruguaiano non gioca dallo scorso 19 gennaio

Quando torna in campo Nahitan Nandez? Difficile a dirsi. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, non ci può essere una data definita per il ritorno del centrocampista. L’uruguaiano ha svolto le terapie opportune assieme a leggeri lavori sul campo.

Nandez non scende in campo con il Cagliari dal 19 gennaio scorso. L’occasione è stata la partita contro il Sassuolo, persa, in Coppa Italia. La squadra di Walter Mazzarri, intanto, prosegue la sua preparazione per la partita contro una squadra che ha corteggiato il giocatore a lungo, la Juventus