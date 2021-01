Cagliari non si cambia: Di Francesco resta al timone

Nonostante l’ennesima sconfitta, la panchina di Eusebio Di Francesco non è in discussione. È tempo di curare la squadra

Nessuna notizia ufficiale per ora ma secondo quanto riporta anche Il Corriere dello Sport di questa mattina, il Cagliari e il Presidente Tommaso Giulini sarebbero pronti a confermare ancora una volta la propria fiducia nei confronti del tecnico rossoblù Eusebio Di Francesco.

La quarta sconfitta consecutiva pesa come un macigno e il tunnel nel quale la squadra è entrata sembra essere troppo lungo e la luce ancora troppo lontana. La vittoria è ormai un ricordo lontano e forse non è più corretto parlare di un cambiamento di rotta. Il Cagliari è partito con il freno a mano tirato, preoccupato più del modulo ideale da mettere in campo che di portare realmente a casa un risultato positivo.

La squadra (allenatore, giocatore, società) deve iniziare il suo vero percorso, prendere una decisione definitiva e portarla avanti perché, arrivati quasi alla fine del girone di andata, non ci si può più permettere di tentare. Si deve agire con sicurezza. È con questo spirito che Di Francesco e i suoi uomini si preparano ai due prossimi impegni, per niente semplici: il turno di giovedì di Coppa Italia contro l’Atalanta e la sfida contro il Milan in programma lunedì 18 gennaio. La fiducia c’è, è il momento di agire e lottare