Cagliari, nuovo ritiro in vista del Verona: ecco quando inizierebbe

Prende piede nuovamente la possibilità di vedere Walter Mazzarri e il suo Cagliari in ritiro in vista del match con il Verona

Il Cagliari di Walter Mazzarri ha sprecato l’opportunità di tirarsi fuori una volta per tutte dalla lotta per non retrocedere. La compagine isolana ha perso contro il Genoa, beffata dalla rete all’89esimo di Milan Badelj. Tempi duri per la squadra sarda che dovrà rimboccarsi ancora una volta le maniche e caricare a testa bassa in una battaglia che (si presume) potrebbe inoltrarsi fino all’ultima giornata di campionato.

Come riportato da La Nuova Sardegna, il Cagliari è sceso immediatamente in campo, a meno di 24 ore dalla sconfitta con il Genoa. Joao Pedro e compagni nella giornata di ieri, ad Assemini, hanno iniziato a preparare la sfida contro l’Hellas Verona di Igor Tudor. Anche in questo caso, entra in ballo la possibilità di andare in ritiro. La clausura serrata potrebbe iniziare da metà settimana, ma ormai è una consuetudine nelle ultime tre partite.